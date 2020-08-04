DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ
DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.
04.08.2020 03:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 03:39
DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ
Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.
Akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, İstanbulluları adeta mest etti. Özellikle İstanbul'un tarihi mekanlarında seyirlik manzaralar oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.
Kaynak: DHA