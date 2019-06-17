"Dolunay"lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı

Van'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü. Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. Ayrıca dolunay ile Jüpiter'in aynı kadrajda buluşması Van semalarından gözlemlendi.

Kaynak: AA