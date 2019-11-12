Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
12.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:44
Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.
Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı