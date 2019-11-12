Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
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Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

12.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:44
Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
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