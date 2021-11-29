Doluluğu yüzde 100'e ulaşan Samsun Lojistik Merkezi kapasitesini artırıyor

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Doluluğu yüzde yüze ulaşan Samsun Lojistik Merkezi'nde 5 bin metrekarelik yeni depo inşaatı 10 gün içerisinde tamamlanacak.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden depo inşaatlarını yerinde gördü. Vali Dağlı'ya 8 bin 750 metrekare alana sahip 7 adet yeni kuru dökme yük deposu inşaatında, 5 bin metrekarelik ilk fazın 10 gün içerisinde, 3 bin 750 metrekare alana sahip ikinci fazın ise 2022 yılı Mart ayında hizmete sunulacağı bilgisi verildi.

Vali Dağlı ziyaretinde Lojistik Merkez içerisindeki iş merkezi, itfaiye ve araç bakım/onarım tesisinde de incelemelerde bulundu. Dağlı, toplam alanı 80 bin metrekare olan 3 tip deponun 2020 yılı içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaştığını hatırlattı. Depolara olan yoğun talebin devam ediyor olması nedeniyle çalışmaların hızlandırılması ve depoların en kısa sürede talepte bulunan firmaların kullanımına sunulması talimatını verdi. - SAMSUN