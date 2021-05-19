Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
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Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Yaşam

Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı Bursa'da doluya karşı bahçelerine file geren çiftçiler, mahsullerini doludan korudu.

Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi

Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı

BURSA - Bursa'da doluya karşı bahçelerine file geren çiftçiler, mahsullerini doludan korudu.

Kestel ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde bulunan meyvelere zarar verdi. Bahçelerini doludan korumak için file gören vatandaşların ise bahçeleri doludan zarar görmedi. Filelerin üzerinde biriken dolular üreticiler tarafından görüntülendi. Bahçeleri doludan zarar gören çiftçiler üzülürken, bahçesine file gerenler mahsüllerini korudukları için sevindi. Oldukça maliyetli olan file germe işlemini her üretici yapamıyor.

Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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