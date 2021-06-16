Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek
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Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek

Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde ekili tarlaları doludan zarar gören çiftçilere tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde ekili tarlaları doludan zarar gören çiftçilere tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteği sağlayacak.

Geçen mayıs ayında Derince ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarlaları zarara uğrayan çiftçilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteği verecek. Bu kapsamda, geçen Mayıs ayında, Derince ilçesi Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde şiddetli dolu nedeniyle hasar gören tarlaların sahiplerine, yem bitkileri tohumluk desteği verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla doludan zarar gören bölgeye giden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, burada hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu, çiftçilerle görüştü. Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir'in de eşlik ettiği incelemelerde, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit tutanağı tutuldu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclisince, Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde hasar gören yaklaşık 2 bin dekar tarla sahibi çiftçiye tamamı hibe, yerli ve milli yem bezelyesi, yem buğdayı, arpa ve yulaf tohumları desteği verilmesi kararlaştırıldı. Yem bitkileri tohumları, hasar tespit tutanağında belirlenen zarar oranında çiftçilere sonbaharda teslim edilecek.

Mahalle muhtarları ve çiftçiler, tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek
Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek - Haberler Ekonomi
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