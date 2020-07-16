Dolu yağışları buğday ve arpa verimini yarı yarıya düşürdü
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Dolu yağışları buğday ve arpa verimini yarı yarıya düşürdü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de, hasadı devam eden hububat ürünlerinden arpa ve buğdayda geçen ay etkili olan dolu yağışları sebebiyle yüzde 50 oranında verim kaybı yaşandı.

Dolu yağışları buğday ve arpa verimini yarı yarıya düşürdü
16.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:36

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de, hasadı devam eden hububat ürünlerinden arpa ve buğdayda geçen ay etkili olan dolu yağışları sebebiyle yüzde 50 oranında verim kaybı yaşandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında toprakla buluşan buğday ve arpalar, havanın ısınmasıyla birlikte yeşilden sarıya büründü. Çiftçinin başlıca geçim kaynaklarından olan hububat ürünlerinin Eskişehir'de hasadına başlandı. Bu yıl dolu başta olmak üzere hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen arpa ve buğdaylarda yarı yarıya verim kaybı olduğu öğrenildi. Üreticinin boynunu büken hasat döneminde sapların da az olduğu gözlendi.

"Dolu yağışları verimi düşürdü"

Konuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Törü isimli çiftçi, "Buğdayımızın durumunu görüyorsunuz. Dolu hasarından dolayı yaklaşık yüzde 50 verim kaybımız var. Geçen sene yaptığımız buğday biçiminde 700-750 kilo biçtiğimiz yerden bu sene 350 kilo civarında ürün bekliyoruz. Biçimden geriye kalan saplarda çok az. Fiyatlar ise şu an borsada iyi gidiyor" dedi.

"Doludan dolayı biçilemeyecek yerler bile var"

Verimde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını ve doludan etkilenen bazı tarlaların biçim yapılamayacak durumda olduğunu söyleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "2020 sezonunun biçimleri başladı. Bu yıl çok büyük sorunlarla geçiyor inşallah sonu hayırlı olur. Mayıs ayında yaşadığımız aşırı sıcakların yakması, arkasından gelen don ve dolu nedeniyle Tepebaşı bölgesi çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle yüzde 50'ler de olan zarar ve tane kaybı çok doğru. Sap ve görüntü olarak da kendini gösteriyor. Bu sene doludan dolayı çok büyük kayıp var bu durum fiyatlara da yansımış durumda. Açıklanan fiyat bin 650 lirayken ve şu anda bin 700 civarlarında görülüyor. Bunun daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Biçilemeyecek yerler var. Hatta çoğu üreticimiz, biçilemeyeceğini anladığı için traktörle biçerek yem ve sap yaptı, mahsulü beklemedi" diye konuştu.

"Afete mani olamayız, ama tedbirler almamız lazım"

Bu süreçte çiftçiye destek olunması ve planlı üretime geçilmesi gerektiğini belirten Başkan Buluşan, "Bu sene bütün ürünlerimizde sıkıntı var. Artık bu konuda hububatta bir plana geçmemiz lazım. Çünkü afete mani olamayız. Ülkenin her yerinde bu sıkıntı var ve o nedenle tedbirlerimizi almamız lazım. Havza sistemi, bölgesel hareket veya tohuma kadar üreticiye destek olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ürünler hava şartlarından etkilendi"

Biçerdöveri ile biçim yapan Mehmet Emin Okur ise, "Geçen seneye göre hava şartlarının değişmesinden dolayı ürünler çok etkilendi. Don olayı, hububatın ihtiyacı olduğu zamanlarda havanın kurak olması ve daha sonra da aşırı yağışlı olması dekar başına 200-250 kilo verim kaybına sebep oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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