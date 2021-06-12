Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı
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Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından oluşan dolu yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 15 dakika...

Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından oluşan dolu yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından biriken dolu yığınları iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı.

Beyşehir'de sağanak yağmurla birden yağan nohut iriliğindeki dolu, şehrin ana caddelerini bembeyaz bir görüntüye büründürdü. Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerindeki bazı dükkan ve iş yerleri dolu yığınlarıyla doldu. Dolu yığınlarından park halindeki araçlar hareket ettirilemedi. İş yeri sahipleri ise dükkanlarında ellerinde küreklerle uzun süre dolu temizliği mesaisi yaptı. Dükkan önlerinde ve cadde kenarlarındaki dolu tanelerinin oluşturduğu yığınlar için seferber olan Beyşehir Belediyesine ait kepçeler dolu yığınlarını kamyonlara doldurarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu arada, sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler de adeta göle dönüştü. Caddelerin göle döndüğü güzergahlardaki bazı iş yeri ve evlerin depolarında da su baskınları oluştu. Ekipler, su baskını yaşanan mekanlarda vidanjörlerle tahliye çalışması yaptı. Sanayi sitesinde iş yerleri önünde süpürülen dolu yığınları metrelerce yüksekliğe ulaşırken, sanayi çalışanları ise dolu yığınlarıyla dolu topu oynadı. Beyşehir'de sağanak yağış esnasında çok sayıda maddi hasarlı kaza da yaşandı. Göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çeken ve yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına çağrılan çekiciler ile tamirciler yetişmeye çalıştı.

Öte yandan, yağmur ve dolunun vurduğu ilçe merkezinde belediye tüm birimleriyle alarma geçerken, yardım isteyen vatandaşlar için seferber oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamasında, yaşanan yoğun yağış sonrası büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti. Bayındır, "İlçemizin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerini ilk andan itibaren sahaya inerek 20 dakikalık bir sürede kontrol altına aldık. Ekiplerimiz yoğun yağış altında sel baskınlarının önüne geçmek için hep birlikte koordineli bir şekilde fedakarca çalıştı. Belediyemizin vidanjörü ile su basan bodrum katlarını bu gece sabaha kadar sularını çektireceğiz. Şahsım ve ekiplerimiz bunun takibinde olacağız. Yağıştan dolayı mağdur olan hemşehrilerimin sabırlarından, özverili çalışmalarından ise belediye ekiplerimize can-ıı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı
Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı
Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı
Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü, dolu yığınları kamyonlarla taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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