Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
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Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak

Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Derince'nin köylerinde etkili olan ve mahsullere zarar veren aşırı yağış sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ile ilgili gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi.

Derince'nin köylerinde etkili olan ve mahsullere zarar veren aşırı yağış sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ile ilgili gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi.

Derince'nin köylerinde yaşanan, aşırı yağış ve dolunun ardından mahsulleri zarar gören çifçiler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile bir araya geldi. Bölgeye giderek hem çiftçilerle görüşen başkan Aygün, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan doğal afetin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, bölgede etkili yağışın gerçekleştiği ilk an itibariyle gerekli çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı.

Çiftçilerin zararının karşılanması için çalışma başlatıldığını ifade eden Aygün, "Köylerimizde yaşanan aşırı yağış sonrası mahsulleri hasar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ile ilgili gerekli tüm adımları atıyoruz. Vatandaşlarımız zararlarının tespiti ve karşılanması konusunda Tarım Müdürlüğü'ne müracaatlarını sürdürüyor. Bizler de bir an önce zararların giderilmesi için konu ile bizzat ilgileniyoruz. Önümüzdeki günlerde zararın tespiti için teknik ekip sahada inceleme yapacak. Biz de belediye olarak bu süreçte üstümüze düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Muhtarlarımızla birlikte halkımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler daima vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - KOCAELİ

Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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