Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Dolunun zarar verdiği araziden görüntü Çiftçilerin araziyi gezmesi Ekili alanlardan görüntü Başakların kırık görüntüleri Cep telefonu kaydından dolunun zarar verdiği tarım arazisinden görüntü Çiftçilik yapan Mahmut Durak'ın konuşması Çiftçilik yapan Mehmet Cafer'in konuşması Şanlıurfa'da...

Dolunun zarar verdiği araziden görüntü

Çiftçilerin araziyi gezmesi

Ekili alanlardan görüntü

Başakların kırık görüntüleri

Cep telefonu kaydından dolunun zarar verdiği tarım arazisinden görüntü

Çiftçilik yapan Mahmut Durak'ın konuşması

Çiftçilik yapan Mehmet Cafer'in konuşması

Şanlıurfa'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

ŞANLIURFA - Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı kırsal mahallede bulunan yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisine zarar verdi.

Aşağı Taşlı, Uzuncuk, Batı, Şekerli ve civar mahallerde iki gündür sağanak yağışın ardından dolu yağışının etkili olmasıyla tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye 35 kilometre mesafede bulunan Aşağı Taşlı Mahallesinde çiftçilik yapan Mahmut Durak, dolu yağışından dolayı zararlarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dün dolu afetinden dolayı arazilerimiz kullanılamaz hale geldi. Bizim beklentimiz devlet yetkilerinin gelip tespit çalışması yaparak zararın tespit edilerek bizlere destek olmasını bekliyoruz, var olan borç ve kredilerimizin bir yıl ve belli süreliğine ertelenmesini talep ediyoruz. Bu zarar benim değil köy geneli hatta çevre köylerde de dolunun verdiği zararlar bulunuyor."

Ekili tarım arazilerinin hiçbir şekilde verim alamayacağını belirten diğer bir çiftçi Mehmet Cafer ise "1 Mayıs itibariyle ekinlerimize dolu vurdu. Mahsullerimizin tamamı hasar görmüş durumda, tarladan her hangi bir umudumuz kalmadı, artık bizde borcumuzun derdine düşeceğiz, köyümüzün tamamı ne yazık ki tarlada mahsul kalmadı, tarlamızı sürerek gelecek yıla hazırlığımızın yapacağız. Borçlarımızı ödemek için devletimizden destek bekliyoruz, perişan durumdayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA