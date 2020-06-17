Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü
Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
17.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:48
Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü
ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur bugün öğle saatlerinde dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar Haziran ayında yağan dolu karşısında büyük bir şok yaşadılar.
Vatandaşlar dolu yağışının ekili arazilerde de hasara yol açtığını belirttiler.
Kaynak: İHA