Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur bugün öğle saatlerinde dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar Haziran ayında yağan dolu karşısında büyük bir şok yaşadılar.

Vatandaşlar dolu yağışının ekili arazilerde de hasara yol açtığını belirttiler.

Kaynak: İHA