Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü
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Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü Sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü Erzurum'da etkili olan dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü.

Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü

Sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Sağanak yağışın etkisiyle göle dönen caddeler de araçlar ise güçlükle ilerledi.

Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü
Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü
Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü
Dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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