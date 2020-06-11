Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu Ömeyşehler yaylasında sele neden oldu.

Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu Ömeyşehler yaylasında sele neden oldu. Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan'ı etkilemeye devam ediyor. Nallıhan'da akşam üzeri aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sel yaşandı. Sel dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki toprakları sürükleyerek yolları kapattı. Yaşanan sel felaketinden ekili arazilerde zarar gördü. Nallıhan'da metrekare başına yağan 15 kilo yağış sonrasında hayat durma noktasına geldi. Kaynak: İHA