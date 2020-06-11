Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu
Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu Ömeyşehler yaylasında sele neden oldu.
11.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:48
Dolu yağışı Ömerşeyhler Yaylası'nı vurdu
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu Ömeyşehler yaylasında sele neden oldu.
Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan'ı etkilemeye devam ediyor. Nallıhan'da akşam üzeri aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sel yaşandı. Sel dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki toprakları sürükleyerek yolları kapattı.
Yaşanan sel felaketinden ekili arazilerde zarar gördü. Nallıhan'da metrekare başına yağan 15 kilo yağış sonrasında hayat durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA