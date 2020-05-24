Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında öğle saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ağaçların meyvelerini ve yapraklarını dallarından söken dolu yağışı yaklaşık bir saat etkisini sürdürdü. Yağış sonrası ağaçların altında ham meyve ve yaprakların olduğu görüldü. Meyve ağaçlarının yanı sıra ekili araziler de zarar gördü. Dolu yağışı bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA