Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
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Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
24.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:50

Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında öğle saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ağaçların meyvelerini ve yapraklarını dallarından söken dolu yağışı yaklaşık bir saat etkisini sürdürdü. Yağış sonrası ağaçların altında ham meyve ve yaprakların olduğu görüldü. Meyve ağaçlarının yanı sıra ekili araziler de zarar gördü. Dolu yağışı bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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