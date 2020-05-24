Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında öğle saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ağaçların meyvelerini ve yapraklarını dallarından söken dolu yağışı yaklaşık bir saat etkisini sürdürdü. Yağış sonrası ağaçların altında ham meyve ve yaprakların olduğu görüldü. Meyve ağaçlarının yanı sıra ekili araziler de zarar gördü. Dolu yağışı bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA