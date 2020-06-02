Dolu yağışı Manisa'da üzümü vurdu
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Dolu yağışı Manisa'da üzümü vurdu

Dolu yağışı Manisa'da üzümü vurdu Saruhanlı Ziraat Odası çiftçilerle beraber hasar tespit çalışmalarına başladı Çiftçiler bu yılki rekolteden endişeli Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: "6 mahallede 10 bin dekar arazide zarar var" "Bağlarda yüzde 70'e varan hasarlar meydana...

02.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:53

Dolu yağışı Manisa'da üzümü vurdu

Saruhanlı Ziraat Odası çiftçilerle beraber hasar tespit çalışmalarına başladı

Çiftçiler bu yılki rekolteden endişeli

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: "6 mahallede 10 bin dekar arazide zarar var"

"Bağlarda yüzde 70'e varan hasarlar meydana geldi"

MANİSA - Manisa'da dün etkili olan dolu yağışı dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında hasara yol açtı. Özellikle Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki çiftçiler dolu yağışından olumsuz etkilenirken, bağlarda meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

Manisa'da dün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Saruhanlı ilçesindeki üzüm üreticilerini olumsuz etkiledi. İlçenin önemli gelir kaynaklarından olan Çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarını vuran dolu yağışı sonrası üreticiler Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ile birlikte bağlarda incelemelerde bulundu. Dolunun vurduğu bağlardaki yeni doğan ve koruk halindeki üzüm taneleri yerlere döküldüğü görüldü. Dolu hasarı nedeniyle durumdan büyük üzüntü duyan üzüm üreticileri, bu yılki rekolteden endişe duyduklarını belirttiler.

Borçlarının ertelenmesini talep ettiklerini belirten İbrahim Aras, "Dolu aşağı yukarı yüzde 75 civarında hasara yol açtı. Dün öğleden sonra yağan şiddetli dolu nedeniyle çok zarar görüldü. Bu verim kaybına neden olacak, rekolte düşüklüğüne neden olacak. Dallar hasar gördüğü için gelecek sene bağların uyanış zamanında yeniden verim kaybına neden olacak. Banka borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz. En azından borçtan kurtularak vatandaşların rahatlamasını istiyoruz. Aslında bu şartlarda zor geçiniriz. Bağcılığın masrafları biraz yüksek. Vatandaşlar gübresi, ilacı olsun vadeli alıyor. Üzüm zamanı ekim kasım ayında bu borçların ödenmesi lazım" diye konuştu.

"Doludan gelen darbelerden dolayı gelecek senenin verimi de etkilendi"

Gelecek seneki verimin de etkilendiğini belirten üzüm üreticisi Ethem Canpürü, "Şu an bizim gözlemlerimize göre yüzde 70'in üzerinde bir hasar tespit ediyoruz. Hem salkımlarda hem de çubuklarda ileriki gündeler sıcaklarda daha da hasar artacaktır. Bu hasar üzümdeki kaliteyi etkiledi. Doludan gelen darbelerden dolayı gelecek sene içi verimleri de etkiledi. Verim düşüklüğü de yaşatacak. Biz bunu yaş üzüm olarak satmayı düşünüyorduk. Kaderimiz ağır oldu. Yetkililerden borçlarımızın ertelenmesini, sigorta haklarımızın verilmesini istiyoruz" dedi.

"Bağlarda yüzde 70'e varan hasarlar meydana geldi"

Dolu hasarı nedeniyle bağlardaki üzümlerin yerlere döküldüğünü belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Dün 1 Haziran 2020 tarihinde saat 12.00'den sonra başlayan yağmur neticesinde ve yağmurdan sonra ilçemizin Paşaköy, Apak, Gözlet mahallelerinde dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışı ardından bağlardan yüzde 60'a, yüzde 70'e varan hasara meydana geldi. Bu tabi ki üzüm rekoltemizi etkileyecek Allah yardımcımız olsun. Buradan zarar gören çiftçilerimize sesleniyorum. Hemen sigorta acentelerine başvurup hasarlarını bildirsinler. Sigorta acenteleri de gelip en kıza zaman bu yerleri kontrol etsinler. En büyük tesellimiz TARSİM sigortalarının olması, TARSİM eksperlerinin müracaat edip, sigorta acentelerinin gelip burada inceleme yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 mahallede 10 bin dekar arazide zarar var"

Üzümün yanı sıra zeytinlerde de hasar yaşandığını belirten Okur, "Bizim 2 bin 500 dönüm bağ arazimizde bu şekilde hasar meydana geldi. Bu şekilde bağ arazilerimiz de var, zeytin arazilerimiz de var. Yani bunu topladığımız zaman bizim ilçemizde hemen hemen 6 mahallemizde 10 bin dekara yakın bağ ve zeytin arazimizde büyük derece de hasar oluştu. Çünkü yağmur zaten çok şiddetli geldi. Arkasından oluşan dolu daha da zarar verdi. Yağmurla kalsaydı bu kadar zarar vermeyebilirdi. Önümüzdeki saatlerde de yağmur beklentisi var. Bu da çok büyük bir tehlike. İnşallah bununla ilgili de bir şey olmaz ama çiftçi olarak da tedirginiz. Rekolteyi çok büyük etkiler. Saruhanlı'da, bu zarar ovamızın en kaliteli üzümünü veren 2 bin 500 dönüm arazideki bu zarar haliyle rekolteyi de etkileyecek" dedi.

Dolu yağışı Manisa'da üzümü vurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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