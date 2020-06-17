Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
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Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

17.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:13

Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Yağmur'unda etkili olduğu yağışlar çok sayıda ekili arazi ve ürünler zarar gördü.

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Salmanlar köyünde aniden bastıran dolu her tarafı beyaza bürüdü.

Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışının ardından ortaya çıkan manzara ise köylüleri üzdü. Çok sayıda bahçelerde bulunan ürünler ile ekili arazilerin zarar gördüğü Salmanlar köyünde dolu yağışı sonrası yağmurda etkili oldu.

Köyde ikamet eden Kazım Karakuş dolu yağışının 10 dakikadan fazla sürdüğünü ifade ederek, bahçelerdeki mahsullerinin tamamının zarar gördüğünü kaydetti.

Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Kaynak: İHA

Manşet

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