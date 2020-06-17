Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı Salmanlar köyünü beyaza bürüdü.

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı Salmanlar köyünü beyaza bürüdü. Yağmurun da etkili olduğu yağışlar çok sayıda ekili arazi ve ürünler zarar gördü.

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı salmanlar köyünde aniden bastıran dolu her tarafı beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışının ardından ortaya çıkan manzara ise köylüleri üzdü. Çok sayıda bahçelerde bulunan ürünler ile ekili arazilerin zarar gördüğü Salmanlar köyünde dolu yağışı sonrası yağmurda etkili oldu.

Köyde ikamet eden Kazım Karakuş dolu yağışının 10 dakikadan fazla sürdüğünü ifade ederek, bahçelerdeki mahsullerinin tamamının zarar gördüğünü kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA