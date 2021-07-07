Dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü

Kars'ta öğleden sonra etkili olan dolu yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü.

Kars'ta öğleden sonra etkili olan dolu yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan dolu yağışı, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bir anda ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ile örttü. Etkili olan dolu cadde ve sokakları da sular altında bırakırken kent merkezini beyaza bürüdü.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı