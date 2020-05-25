Dolu yağışı ekinlere zarar verdi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece etkili olan yağmur sonrasında başlayan dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece etkili olan yağmur sonrasında başlayan dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde ekili tarlalara büyük ölçüde zarar veren dolu sabah tarlasını kontrole giden çiftçiler tarafından görüntülendi. Çiftçiler doludan dolayı ekinlerinin zarar gördüğünü ve emeklerinin boşa gittiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA