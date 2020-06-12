Dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi (2) Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Sorgun ilçesinde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Mehmetbeyli köyü sakinlerinden Yusuf Yıldız, misket büyüklüğündeki dolunun, ekili alanlarda zarara yol açtığını kaydetti. Kaynak: AA