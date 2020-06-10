Dolu yağışı Domaniç'te yaşamı felç etti
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Dolu yağışı Domaniç'te yaşamı felç etti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu yağışı Domaniç'te yaşamı felç etti
10.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:37

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç yolda kaldı. Şiddetli doludan araçlarını korumak isteyenler üzerlerine battaniye sererken, bazıları da üzerleri kapalı akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Domaniç ilçesinde yarım saat süren şiddetli dolu günlük yaşamı felç etti. Ceviz büyüklüğündeki dolu ve yağmur yağışıyla birlikte sokaklar kısa sürede göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle Kütahya- Bursa çevre yolunda 60 santime yükselen su yüzünden araçlar mahsur kaldı. Bir kişi mahsur kaldığı araçtan kepçe yardımıyla çıkarılarak kurtarıldı. Belediye ekipleri ilçede suyla dolan yolları açmak için büyük gayret gösterdi. Şiddetli dolu yağışından araçlarını korumak isteyenler üzerlerine battaniye sererken, bazıları da üzerleri kapalı akaryakıt istasyonlarına sığındı.

TARIM ARAZİLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili oldu. Özellikle tarım alanları dolu yağışı nedeniyle büyük oranda zarar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köylerde zararı tespit etmek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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