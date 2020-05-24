Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi
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Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi.

24.05.2020 23:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:32

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi.

Sincik ilçesinde Mayıs ayında yağan dolu vatandaşı şaşırttı. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara, bağ ve bahçelere ciddi anlamda zarar verdi. Yılın bu mevsiminde dolu yağışının pek görülmediğini belirten vatandaşlar, hasat zamanı yaklaşan hububat ürünlerine, bağ, bahçe ve sebzelere vurarak zarar verdi. Dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolu yağışının ardında havanın açmasıyla hayat normale döndü.

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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