Dolu yağacak mı? İstanbul'a bugün dolu yağacak mı? Ne zaman dolu yağacak? Meteoroloji dolu yağışı için uyardı.

Araç sahipleri dolu yağışı uyarısı sonrası tedbirler almaya başladı. Peki, Ne zaman dolu yağacak? Dolu yağacak mı? İstanbul'a bugün dolu yağacak mı? İşte meteoroloji dolu yağışı uyarısı detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbullular bir kez daha dolu yağışıyla karşı karşıya kalacak. Dolu yağacak mı? İstanbul'a bugün dolu yağacak mı? Ne zaman dolu yağacak?

İSTANBUL'A DOLU YAĞACAK MI?

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirtti ve perşembe-cuma günleri, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya'dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul'u etkisi altına alıyor ve Marmara'da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" dedi.

DOLU NEDİR?

Dolu, bir yağış türü. Kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluşur.

Bulut içinde düşey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini yenerek yere düşen dolu taneleri bulut ile yer arasındaki hava sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Ama bulut tabanından ayrılan kar kristalleri içinden geçtiği hava tabakasının sıcaklığına göre, kuşbaşı kara, granül şeklindeki kara, sulusepkene, yağmura veya donan yağmura dönüşebilir.

Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer. Buna dolu denir.

Dünyada dolu yağışının en yoğun yaşandığı bölge Kuzey Amerika kıtası, özellikle de Meksika Körfezi'nin kuzey kesimleridir. Bu zamana kadar kaydedilmiş en iri dolu tanesi de Bangladeş'in Gopalganj bölgesine [23°00'K, 89°56'D, rakım: 4 m düşmüş olup ağırlığı yaklaşık 1 kg'dir. Bu dolu yağışında 92 kişi ölmüştür