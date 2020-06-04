Dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Sivas'ta 20 dakika etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
04.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:06

Sivas'ta 20 dakika etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava akşam saatlerinde yerini yağmur ve dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı dışarıda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar iş yerleri tenteleri altına girerek ve tarihi medreselere sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Bazı esnaflar da yağan yağmuru fırsat bilerek iş yerlerinin önlerini temizledi. Yağan yağmurla kısa süreliğine de olsa yollarda oluşan su birikintileri bazı araçların arızalanmasına neden oldu. Yağmurun dinmesinin ardından suların çekilmesi ile hayat normale döndü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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