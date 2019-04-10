Dolu ve Selin Neden Olduğu Tahribatın Yaraları Sarılıyor

Şiddetli yağış ve dolunun vurduğu Gaziantep'in Nizip ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve dolunun yol açtığı hasarın tespitine başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Nizip Belediyesine ait ekipler, hasar gören bölgelerde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde ilçenin Kızılcakent Mahallesi'nde bulunan 2 fabrikanın duvarlarının yıkıldığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü belirlendi. Ekipler taşan Nizip çayı çevresindeki ahırların da su altında kalması nedeniyle hasar gördüğünü, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu tespit etti. İlçedeki Uluyatır ve Sekili mahallelerine de geçen ekipler bölgedeki bazı evlerin, ahır, park ile meyve bahçelerinin de su baskınları ve doludan hasar gördüğünü belirledi.

Belediye ekipleri, hasar gören yol, kaldırım, park ile bahçelerin onarım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA