Dolu ve sel hayatı olumsuz etkiledi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede bir süredir etkili olan fırtına, yerini sağanak ve doluya bıraktı. Aniden başlayan sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Domaniç-Tavşanlı kara yolu, Hisar Mahallesi yakınlarında yolda biriken sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Bir vatandaş ise sel suları arasında otomobiliyle mahsur kaldı. Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, yolda kalan vatandaşı kepçe yardımıyla kurtardı.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca etkili olan dolu ve sel nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerdeki ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: AA