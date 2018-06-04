Dolu ve Sağanak Yağış Nedeniyle Evleri Başlarına Çöktü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son haftalarda etkili olan dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle evleri başlarına çöken iki ayrı aile, harabeye dönen evlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Aileler, uzanacak yardım elini bekliyor.

Gaziantep'İn Nurdağı ilçesinde son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Kırkpınar Mahalllesi'nde yaşayan Mehmet ve Gönül Bozkurt çifti ile Kartal Mahallesi'nde oturan Hüseyin ve Meryem Özdemir çiftinin baraka tipi evleri başlarına çöktü. Tavanı çöken evler, heyelan nedeniyle de hasar gördü.

Mehmet ve Gönül Bozkurt çifti tamamen çöken tavan nedeniyle evi boşaltırken yardımseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Yaşlılık maaşı dışında hiç bir geliri olmayan Bozkurt ailesi, "Bayramdan bayrama çocuklar geliyor elimizi öpüyor, sonra da gidiyor. Onların da durumu iyi değil. Biz bu yaştan sonra kimin yanına sığınalım. Bu ev bizim 40 yıllık hatıralarımızı da barındırıyordu. Bu evde bir çok güzel anılarımız oldu. Devletimizin bize sahip çıkmasını, hayırseverlerin destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Evinde kayma meydana gelen Hüseyin Özdemir ise rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve son yağışlarda büyük hasar gören evde zorlu ve tehlikeli koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti. - GAZİANTEP