Dolu ve sağanak yağış bayram alışverişine çıkanları vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep ve bazı ilçelerinde bir anda başlayan dolu ve sağanak yağış bayram alışverişine çıkanları vurdu. Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar, tabela, sac ve ağaç altlarına girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Gaziantep kent merkezi, İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar aniden başlayan dolu sağanak yağışa yakalandı. Gaziantep ve ilçelerinde kısa süreli dolu yağışının ardından dakikalarca yağmur etkili oldu. İslahiye ilçesinde yağmur ve doluya hazırlıksız yakalan vatandaşlar, ellerinde bulunan poşet ve dosya ile ıslanmamaya çalışırken, kimileri ise durak, sundurma iş yerlerine sığındı. Gıda ve giyim alışverişine giden vatandaşlar da başlayan dolu ve yağmur nedeniyle büyük şok yaşadı. Vatandaşlar bir an önce evlerine gidebilmek için ellerindeki poşetlerle hızlıca kendilerini bekleyen araçlara akın etti.

Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise yanlarında taşıdıkları şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.

En emniyetli korunak

Gaziantep kent merkezinde ise dolu ve yağmur nedeniyle vatandaşlar, bazı tabela ve ağaç altlarına sığındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nizamiyesindeki tabelanın altına sığınan bir çok vatandaş da, yağmurun dinmesini bekledi.

Oğuzeli'nde yollar gölete döndü

Oğuzeli ilçesinde ise bastıran dolu ve yağışlar nedeniyle insanlar ev ve iş yerlerine kaçıştı. rüzgar ile birlikte etkili olan dolu ve yağmur kısa sürede ise yollarda su birikintileri oluştu.