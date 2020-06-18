Dolu ve sağanak etkili oldu - KARS
Sağanak altında yürüyen insanlar Arazide meydana gelen su taşkını Yerde biriken dolu taneleri Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.
18.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:05
Sağanak altında yürüyen insanlar
Arazide meydana gelen su taşkını
Yerde biriken dolu taneleri
Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması
KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü.
Kaynak: AA