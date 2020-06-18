Dolu ve sağanak etkili oldu - KARS Sağanak altında yürüyen insanlar Arazide meydana gelen su taşkını Yerde biriken dolu taneleri Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

Sağanak altında yürüyen insanlar Arazide meydana gelen su taşkını Yerde biriken dolu taneleri Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü. Kaynak: AA