Dolu ve sağanak etkili oldu - KARS
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Dolu ve sağanak etkili oldu - KARS

Sağanak altında yürüyen insanlar Arazide meydana gelen su taşkını Yerde biriken dolu taneleri Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

18.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:05

Sağanak altında yürüyen insanlar

Arazide meydana gelen su taşkını

Yerde biriken dolu taneleri

Baskın yaşanan evin önündeki suyu tahliye çalışması

KARS - Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.

Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü.

Dolu ve sağanak etkili oldu - KARS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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