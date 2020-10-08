Dolu uyarısı yapıldı! Dolu yağacak mı? 8 Ekim hava durumu, bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin batı kesimleri için uyarılarda bulundu. Vatandaşların önlem alması gereken yerler de belirtildi! Dolu yağacak mı? 8 Ekim hava durumu nasıl olacak? Sellerden korunma yöntemleri nelerdir?

Dolu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Dolu yağacak mı? 8 Ekim hava durumu nasıl olacak? Ülkemizin Batı kesimlerinin 08.10.2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yeni yağışlı sistemle ilgili Çarşamba ve Perşembe günleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

8 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU



Kuzey Ege'de yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

8 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU - DOLU YAĞACAK MI?

Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmeli.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

SELDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ | SEL NEDEN OLUR?

Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Selden önce

"Hazırlıklı Olun"

Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.

Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.

Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun

Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin.

Selin kullanabileceği ark,hendek,vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Sel sırasında

"Güvende olun"

Yüksek yerlere çıkın.

Asla sel suyu içinde araba kullanmayın,ölümlerin %80 ninin araç içinde olduğunu unutmayın.

Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın.

Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.

Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın.

Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

Selden sonra

"Tedbiri elden bırakmayın"

Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.

Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.

Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın.