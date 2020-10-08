Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

08.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:50

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi

İSTANBUL - Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Metroloji'den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşlara otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

Otopark girişlerine şerit çekildi

Araçların otoparka sokamayan Ali Atlı; " Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Erkan Kandemir Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Fatma Girik Seren Serengil
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 12:08:07. #1.14#
title