Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı, Otopark girişlerine şerit çekildi

İSTANBUL - Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Metroloji'den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşlara otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

Otopark girişlerine şerit çekildi

Araçların otoparka sokamayan Ali Atlı; " Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR