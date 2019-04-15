Dolu Üreticiyi Vurdu

Eskişehir'de pazar günü yağan ceviz büyüklüğündeki dolu üreticiye büyük zarar verdi.

Dolu yağışı sonrası Tepebaşı bölgesine giden Tarım Orman İl Müdürü Emine Sever, İlçe Müdürü Zeki Sert ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan zarar gören yetişkin ürünleri yerinde incelediler. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tepebaşı İlçe Müdürü Zeki Sert, bugün itibariyle hasar gören üreticilerimize tespit çalışması yapacaklarını söyledi. Yanımızda olan iki müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Çiftçimiz çok zor bir dönem de üretim yapıyor. Haziran ayına kadar yağacak yağışlarda her an dolu yağma korkusuyla üretim yapıyoruz. Doludan dolayı yeni yetişen sebze ve çiçek açan meyve ağaçlarımızda sıkıntı var. Mevlam daha büyük afatlardan korusun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA