Dolu, tarım arazilerine zarar verdi
Sivas'ta etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
18.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:44
Sivas'ta etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
İl merkezine bağlı Karaçayır, Çeltek ve Hıdırnalı köylerinde dolu etkili oldu.
Yaklaşık yarım saat süren dolu sonrası yollar beyaza büründü. Tarım arazileri sular altında kalırken, ekili alanlar zarar gördü.
Hıdırnalı köyünde ise dolu nedeniyle köy yolu ve buğday tarlaları beyaz örtüyle kaplandı.
Doluyu bölgede seyir halindeki sürücüler cep telefonları ile görüntüledi.
Kaynak: AA