Dolu dolu içerik, dolu dolu kahkaha!

18.10.2019 09:41

18 EKİM CUMA STANDUP TURKEY

İngilizce standup komedi gecesi 'Standup Turkey', Türkiye'den ve yurtdışından komedyenlerle 18 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Yapı Kredi Bomontiada'da!

AT GÖZLÜĞÜ

''At Gözlüğü'' BKM Mutfak Altyapı Yetişkin Oyunculuk/Oyun Atölyesi'nin sonucu ortaya çıkmış bir yaratımdır. Oyundaki tüm skeçler atölye katılımcıları tarafından yazılşmış olan "At Gözlüğü" İstanbul Komedi Festivali kapsamında Akasya Kültür Sanat'ta 18 Ekim, Cuma akşamı saat:20:30'da Akasya Kültür Sanat'ta

19 EKİM CUMARTESİ VAR BÖYLE TİPLER – BİZ DAHA ÖNCE TANIŞMIŞ MIYDIK?

Yıllardır bizi bizlere bizden tiplerle anlatarak güldüren Var Böyle Tipler, bu defa en komik, en sivri ve en gizli saklı hikayelerini, gıybet, gerdan bükme ve 42 denye kilotlu çorap dolu çoklu kişilikli stand-up gösterisiyle 19 Ekim, Cumartesi akşamı saat 21:45'de Yapı Kredi Bomontiada'da seyirciyle buluşturuyor.

LESLİ KARAVİL İLE STAND UP

18 yıl boyunca, San Francisco, New York, Barselona şehirlerinde yaşayıp, yıllarca reklam ajansları ve daha bir çok farklı sektörde çalıştıktan sonra, 40'lı yaşlarında oyuncu ve komedyen olma yolculuğunun komedisini bize çok zeki ve muzır bir şekilde sunan Lesli, komedi kariyerindeki ani sıçraması, teknoloji konusunda ki sıkışıklıkları, dizi kariyerindeki beklenmezleri, hepimizin sorduğu bekar mı, evli mi; Türkiye mi yurtdışı mı gibi sorulara eşsiz bir komedi şov ile cevaplar arıyor.

Kaynak: Bültenler