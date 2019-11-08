Dolmuşun çarptığı kişi öldü

Dolmuşun çarptığı kişi öldü

Karabük'te dolmuşun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:27
Dolmuşun çarptığı kişi öldü

'te dolmuşun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı şehiriçi dolmuşu, Caddesi üzerinde karşıya geçme çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı.

Kazada dolmuşun altında yaklaşık 10 metre sürüklenerek ağır yaralanan kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dolmuş sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Bu arada ola yerine gelen çok sayıda vatandaşı polis ekipleri uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Dolmuşun çarptığı kişi öldü
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