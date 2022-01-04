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Dolmuştan inen yaşlı adama araç çarptı

Dolmuştan inen yaşlı adama araç çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da dolmuştan inen yaşlı adam, başka bir aracın çarpması sonucu hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da dolmuştan inen yaşlı adam, başka bir aracın çarpması sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahalleden dolmuş minibüs ile şehre gelen 65 yaşındaki Muhammet T. minibüsten indiği sırada, Emrah A.'nın kullandığı 55 AS 444 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yakalandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet T. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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