Dolmuşta yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'da dolmuşta yanında oturan yolcunun cebinden para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

İddiaya göre, M.D. (63), Büyükşehir Belediyesi önünde 3. hat dolmuşuna bindiği sırada orta koltukta oturan kişi yanına geldi.

Bir süre sonra pantolonunun cebinde bulunan 330 liranın çalındığını fark eden M.D, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolmuşun güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Erdal T. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi "yankesicilik yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: AA