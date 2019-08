Dolmuşta yankesicilik yapmaktan yakalandı, gazetecilere hakaret etti

Mersin'de bindiği dolmuşta 'yankesicilik' yöntemiyle vatandaşların cebinden paraları aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan zanlı, gazetecilerin sorularına da hakaret ederek cevap verdi

Yankesicinin olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

MERSİN - Mersin'de bindiği dolmuşta 'yankesicilik' yöntemiyle vatandaşların cebinden paraları aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan şahıs, gazetecilerin sorularına da hakaret ederek cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de farklı zamanlarda şehir içinde dolmuşa binen M.K. ile A.S. isimli müştekiler, araçtan indiklerinde ceplerinde bulunan paraların olmadığını anlayınca polis merkezine başvurdu. Müştekilerin başvurusu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, dolmuşlardaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmaların ardından her 2 olayı da S.T. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Adana'da gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahıs ifadesinde bir olayı kabul ederken, diğer olayda paraları koltukta bulduğunu iddia etti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan zanlı, gazetecilerin de sorularına hakaret ederek cevap verdi.

Tanınmamak için şapka takmış

Öte yandan, şüpheli şahsın olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Belirlediği vatandaşların arkasından dolmuşlara yolcu gibi binen şahıs, parasını aldığı ilk vatandaşın arkasına otururken, ikinci vatandaşın ise yanına oturuyor. Vatandaşlar hiç fark etmeden cebindeki paraları alan şahıs, ilk durakta dolmuştan iniyor. Ayrıca tanınmamak için şahsın her 2 olayda da aynı şapkayı takması dikkat çekti.

Kaynak: İHA