Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti
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Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti

20.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:43

Dolmuşta unutulan altınları polise teslim ettiANKARA'da dolmuş şoförü Levent Erkanat, araçta unutulan yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti.

Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti

ANKARA'da dolmuş şoförü Levent Erkanat, araçta unutulan yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti.

Kızılay-Oran hattında yolcu taşıyan 06 J 1844 plakalı dolmuşun şoförü Levent Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltukta unutulan kesenin içinde ziynet eşyası olduğunu gördü. Erkanat, yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, sahibinin bulanarak teslim edilmesi için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, polise verdi.

Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltuğun üzerindeki altınları fark ettiğini belirterek, "Birkaç gün sahibi gelir diye bekledik. Ancak gelen olmadı. Biz de polise giderek altınları teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur" dedi.

Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti
Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti
Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti
Dolmuşta unutulan altınları polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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