İstanbul'da, Dolmuşta Sigara İçen Çifti Uyaran Gazeteci Saldırıya Uğradı! Yaşadığı Dehşeti Kamerasıyla Kaydetti

Kadıköy-Taksim dolmuşunda sigara içen bir çifti uyardığı için tartaklanan Gazeteci Nil Dumansızoğlu, o anları kamerasıyla kaydetti. Dumansızoğlu, kendisini tartaklayan çiftten ve sigara içmelerine izin veren dolmuş şoföründen şikayetçi oldu.

GAZETECİ, DOLMUŞTA SİGARA İÇEN ÇİFTİ UYARDI

Olay, geçtiğimiz gece saat 24. 00 sıralarında meydana geldi. Gazeteci Nil Dumansızoğlu önceki gün Kadıköy'den dolmuşa bindi. Dolmuşta arka koltukta oturan çift sigara içmeye başladı. Nil Dumansızoğlu, sigara içen çifti uyararak araçta sigara içmenin yasak olduğunu söyledi.

O ANLARI KAMERASINA KAYDEDEN GAZETECİ DARP EDİLDİ

Pişkin çift uyarılara kulak asmadı. Bunun üzerine o anları kamerasına kaydeden Dumansızoğlu çift tarafından tartaklandı.

BOYNUNDA VE YÜZÜNDE ÇİZİKLER OLUŞTU

Gazeteci Dumansızoğlu'nun boynunda ve yüzünde çizikler oluştu. Dolmuş şoförü olaya sessiz kalırken dolmuştaki vatandaşlar araya girdi. Dumansızoğlu'nu tartaklayan çift küfür ederek araçtan indi.

SALDIRGAN ÇİFTTEN VE ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Dumansızoğlu, kendini tartaklayan çiftten ve şoförden şikayetçi oldu.