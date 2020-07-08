Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde maskesiz olarak bindiği dolmuşta yolcularla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde maskesiz olarak bindiği dolmuşta yolcularla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza yazılacağı bildirildi.

Akyazı ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan bir dolmuşa maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran bir kadın yolcuyla tartıştı. Kendisini uyaran kadına, 'Kendi işine bak diye bağıran maskesiz yolcuya, diğer yolcular da tepki gösterdi. Tepkiler üzerine kişi maskesini taktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza kesileceği bildirildi.

Akyazı'da minibüs sürücüleri, maskesiz yolcu almamak için direndiklerini, maskesi olmayanlara maske verdiklerini ve tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirtti.

Kaynak: DHA