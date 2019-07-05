Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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