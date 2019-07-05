Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)
TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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