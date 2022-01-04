Dolmuşlara zam mı geldi? 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolmuşlara zam mı geldi? 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı?

Dolmuşlara zam mı geldi? 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapılan 2022'nin ilk günlerinde çeşitli kalemlerde zamlarda yapıldı. En çok merak edilen konulardan birisi ise dolmuş zamları oldu. Peki, 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı? Dolmuşlara zam mı?

2022'ye girerken memur maaşlarına, emekli maaşlarına ve asgari ücrete zam yapıldı. Bunun yanında gıda, giyim ve birçok tüketim kaleminde de zamlar yansıdı. Peki, Dolmuşlara zam mı geldi? 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı?

2022 DOLMUŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) karara bağlandı. Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olmuştu.

Bu gelişmenin ardından Ankara'da bazı dolmuş hartalarında ücretlere güncelleme yapıldı. Onlardan bazıları:

Ulus – Sincan – Fatih Hattı: 5 - 5,5 - 6 TL

Ulus - Fatih Hattı: 5 - 6 TL

Ulus -Akdereboyu – Mutlu Mah. – K. Yaka: 5 TL

Ulus – Etimesgut – Elvankent5 - 5,5 - 6 TL

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık

 Esnaf ziyaretine çıkan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler

Esnaf ziyaretine çıkan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler

 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek alıyor

Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek alıyor

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title