2022'ye girerken memur maaşlarına, emekli maaşlarına ve asgari ücrete zam yapıldı. Bunun yanında gıda, giyim ve birçok tüketim kaleminde de zamlar yansıdı. Peki, Dolmuşlara zam mı geldi? 2022 dolmuş ücretleri zamlandı mı?

2022 DOLMUŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) karara bağlandı. Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olmuştu.

Bu gelişmenin ardından Ankara'da bazı dolmuş hartalarında ücretlere güncelleme yapıldı. Onlardan bazıları:

Ulus – Sincan – Fatih Hattı: 5 - 5,5 - 6 TL

Ulus - Fatih Hattı: 5 - 6 TL

Ulus -Akdereboyu – Mutlu Mah. – K. Yaka: 5 TL

Ulus – Etimesgut – Elvankent5 - 5,5 - 6 TL

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