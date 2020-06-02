Dolmuşçular ve yolcular yeni düzenlemeyi değerlendirdi
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Dolmuşçular ve yolcular yeni düzenlemeyi değerlendirdi

Şehir içindeki toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın sonlandırılmasının ardından Ankara'daki dolmuşçu esnafı ve yolcular, söz konusu kararı değerlendirdi.

Dolmuşçular ve yolcular yeni düzenlemeyi değerlendirdi
02.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:00

Şehir içindeki toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın sonlandırılmasının ardından Ankara'daki dolmuşçu esnafı ve yolcular, söz konusu kararı değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehir içi yolcu taşımacılığına dair yeni düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda, şehir içindeki toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat sonlandırıldı. Öte yandan genelgeyle; minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi şehir içi ulaşım araçlarında koltuk sayısı kadar müşteri alınabilmesine, ayakta yolcu alınmamasına karar verildi. Karşılıklı dört koltuğu bulunan araçlarda ise sadece çapraz konumdaki iki koltuğun kullanılmasına izin verildi.

"İNSANLAR SOKAĞA ÇIKMAKTA BİRAZ TEREDDÜT EDİYORLAR"

Söz konusu kararların ardından Ankara'daki dolmuşçu esnafı ve yolcular da kararı değerlendirdi. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki dolmuş duraklarında çalışan esnaf Emre Uluçay, "Şu an koltuk sayısı kadar yolcu alıyoruz. Koltuk sayısı kadar aldığımız için ayakta yolcu alamıyoruz halkın sağlığı için" dedi.

Uluçay, "Kimi dolmuşlarda 10, kiminde 14 kiminde 16 koltuğumuz var. Koltuk sayısı kadar yolcu alabiliyoruz" ifadelerini de kullandı. Müşteri sayısının artmadığını da ifade eden Uluçay, "Pandemi süreci yaşadığımız için insanlar sokağa çıkmakta biraz tereddüt ediyorlar, Ona keza işler biraz düşük" şeklinde konuştu.

"FAZLA BİR ARTIŞ YOK"

Abidinpaşa dolmuş durağı çalışanlarından Nadir Ertürk ise "İnsanlar yine de biraz tedirgin, dikkatli davranmaya çalışıyor. Biz de dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Zaten yolda fazla yolcu da yok. Tedirgin olduklarından dolayı insanlar biraz çekinerek biniyor. Tabii bunun bir atlatma süreci olacak ama bu ne kadar sürer bekleyeceğiz, göreceğiz" dedi. Ertürk, "Şu anda ayakta yolcu alamıyoruz. 14 yolcu aldık. Diyelim ki kapasitem 14. Bir yolcu indi, bir yolcu alabiliyorum; iki yolcu indi, iki yolcu alabiliyorum ama yine de insanlar biraz tedirgin. İnanın bazı servisler 14'ü bile tamamlayamıyoruz" şeklinde konuştu.

Yolcu sayısının artıp artmadığına ilişkin de konuşan Ertürk, "Fazla bir artış yok. O zaman 7 alıyorduk, şimdi de 12 veya 14 alıyoruz. Her zaman 14'ü de bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETİNİ HERKES KENDİ VERMEYE ÇALIŞSIN"

Vatandaşlara da seslenen Ertürk, "Özellikle virüs sürecinde bununla çok karşılaştım. Parasını, ücretini herkes kendi vermeye çalışsın" dedi. Bu tavsiyesine ilişkin örnek veren Ertürk, "14. kişi bindi, en arkada oturuyor. O ona gönderiyor, o ona gönderiyor. Temastan temasa bulunuyor. Vatandaş mümkünse bozuk parayla binmeye çalışsın, ücretini kendisi vermeye çalışsın. Elden ele vermeyin" dedi. Pandemi sürecinde dolmuşçu esnafının sıkıntı çektiğini ifade eden Ertürk, "İnşallah bu virüs olayını bir an önce atlatırız" ifadelerini de kullandı.

"BİRAZ DAHA DEVAM ETSEYDİ DAHA İYİ OLURDU SAĞLIK YÖNÜNDEN"

Minibüse binen yolculardan Leyla Çiftçi ise söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Biraz daha devam etseydi yüzde 50 sınır, daha iyi olurdu. Dolmuşçular da bir yandan haklı, onlar da sonuçta iş peşindeler ama biraz daha devam etseydi daha iyi olurdu sağlık yönünden" dedi.

Çiftçi, "Yoğunluk oluyor, hem de hava sıcak, bunaltıcı oluyor. Nefes alıp verişlerde sıkıntı oluyor" ifadelerini de kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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