Dolmuşa binen kadının cep telefonunu böyle çaldı

Adana'da dolmuşa binen Havva K.'nın arka cebinden telefonunu çalan İslam Ş. tutuklandı

İslam Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, "Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Daha önce de benzer olaylardan sabıkası bulunan şahıs tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.'nın arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K. kaçan şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu çalan şahsın daha önce de 'hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma' suçlarından da sabıkası olduğu tespit edilen İslam Ş. olduğu belirlendi.

İslam Ş.'nin emniyetteki sorgusunda, "Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım" dediği öğrenildi.

İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA