Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş şoförü Rüstem Bakır'ın (46) özel halk otobüsünün çarpması sonucu öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş şoförü Rüstem Bakır'ın (46) özel halk otobüsünün çarpması sonucu öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rüstem Bakır'a çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Nuri Y.'nin ifadesinin alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bakır'a çarpan otobüsün kamerasının kaza anında kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere yolda ilerleyen otobüsün çarptığı Bakır'ın metrelerce savrulması ve o anda otobüsteki yolcuların bağırması yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik