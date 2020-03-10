Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı
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Adana, Polis, 3. Sayfa

Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı Adana'da dolmuş şoförünü tabancayla öldürüp başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şahsın görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerden tespit edilen zanlı gece polis tarafından yakalandı Adana'da dolmuş sürücüsünü tabancayla öldürüp başka bir dolmuşa...

10.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:29
Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Adana'da dolmuş şoförünü tabancayla öldürüp başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerden tespit edilen zanlı gece polis tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da dolmuş sürücüsünü tabancayla öldürüp başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı gece polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 8 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı dolmuşla Kurtuluş Caddesinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada dolmuşa binen yolculardan biri, M.S.'nin kafasına tabancayla ateş etti. Şahıs başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada minibüste bulunan yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. kurtarılmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa süre olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis zanlının 17 yaşındaki A.Ş. olduğunu tespit etti. Polis zanlının dolmuşa binip Cemal Gürsel Caddesinde inip daha sonra ise yaya olarak adliye önünden kaçtığını saptadı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bir parkta olduğu tespit edilen zanlı yakalanarak emniyete getirildi.

Dolmuş sürücüsünün amcasını öldüreceği istihbaratını aldığını bu nedenle onu öldürdüğünü söylediği öğrenilen zanlı daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Zanlı burada yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Kaynak: İHA

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Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

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