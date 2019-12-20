Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi
Haberler » Güncel » Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi - Haber

Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi

Kars'ta dolmuş şoförleri, yolcularını diğer hatlardaki dolmuşların aldığını ileri sürerek yol kapatma eylemi yaptı.

20.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:54
Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi

'ta dolmuş şoförleri, yolcularını diğer hatlardaki dolmuşların aldığını ileri sürerek yol kapatma eylemi yaptı.

Harakani hattında çalışan dolmuş şoförleri, hastaneye giden yolcuları, başka hattaki dolmuşların aldığı iddiasıyla Faikbey ve Kazım Paşa caddelerini trafiğe kapattı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddeye gelen polis ekipleri, dolmuş sürücülerini ikna ederek yolu yeniden trafiğe açtı.

Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı başkanlığında oluşturulan bir grup daha sonra Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i makamında ziyaret

ederek görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler