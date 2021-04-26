Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
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Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi

Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalışan dolmuş şoförleri, pandemi döneminden etkilendiklerini belirterek, müşterilerin de kurallara uyma konusunda daha anlayışlı olması gerektiğini söylediler.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalışan dolmuş şoförleri, pandemi döneminden etkilendiklerini belirterek, müşterilerin de kurallara uyma konusunda daha anlayışlı olması gerektiğini söylediler.

Fatsa ilçesinde sanayi sitesi ile Kurtuluş Mahallesi arasında hizmet veren S.S.16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necati Efe, yılın her mevsiminde, pandemiye rağmen görevlerini yaptıklarını belirterek, bu sürecin kendilerini de etkilediğini ifade etti. Yolcu sayısı ve kapasitelerinin düştüğünü hatırlatan Efe, "Yüzde 99 esnafımızın esnaf kefalet ve bankaları borcu var. Borçlarımız hükümet tarafından birkaç ay ötelendi. Yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesi ile 1 yıldır sıkıntılı günler geçiriyoruz. Koltuk sayısına göre taşıma yapıyoruz. Yolculardan isteğimiz araç bekleme sıralarında daha sabırlı olmalarıdır" dedi. - ORDU

Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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